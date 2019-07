Radíme: Zabudnúť na cestovné poistenie sa nevypláca

V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal a alergická reakcia na slnko, ale aj drobné úrazy.

Bratislava 30. júla (TASR) - Cestovné poistenie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou povinnej dovolenkovej výbavy. Pred odchodom na dovolenku je potrebné uvedomiť si, že cestovné poistenie by malo okrem liečebných nákladov zahŕňať aj iné krytia, ktoré v prípade škody ocení každý dovolenkár.



"Základom každého cestovného poistenia by mali byť liečebné náklady. Toto poistenie kryje úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného. Je to napríklad ambulantné ošetrenie, hospitalizácia v nemocničnom zariadení, lieky predpísané lekárom, repatriácia poisteného či návrat spolupoistenej osoby do vlasti," radí Adriana Körösiová z poisťovne Generali.



V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal a alergická reakcia na slnko, ale aj drobné úrazy – odreniny, či menšie rezné rany, ku ktorým dôjde počas kúpania sa v mori alebo počas jazdy na toboganoch. Časté sú aj prejavy gastroenteritídy a rôznych hnačkových ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou alebo neznášanlivosťou na niektoré lokálne pokrmy, či infekcie horných dýchacích ciest, ako je angína alebo zápal priedušiek.



Medzi časté dôvody vyhľadania lekára na dovolenke a následného ošetrenia, resp. hospitalizácie, patria podľa odborníkov aj kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú zapríčinené jednak náročnými a dlhými cestami, ale najmä prepnutím sa do akéhosi dovolenkového režimu – telo je počas roka vystavené napätiu a tlaku, počas dovolenky však dochádza k uvoľneniu, zmene tlaku krvi a akcie srdca, a tým k častejším výkyvom tlaku a niekedy k srdcovým kolapsom.



Ďalším poistením, ktoré by malo byť súčasťou cestovného poistenia, je úrazové poistenie, ktoré kryje trvalé následky úrazu, ako aj smrť následkom úrazu.



V rámci cestovného poistenia odborníci odporúčajú aj poistenie storna zájazdu.