V Radnovciach vzniká 30 bytov nižšieho štandardu

Radnovce 3. augusta (TASR) – Dokopy 30 bytových jednotiek nízkeho štandardu pribudne v nových bytovkách v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota. Podľa starostu Aladára Bariho by mohli nové byty skolaudovať koncom leta alebo začiatkom jesene a zmiernia tak jeden z najväčších problémov dediny.



„Tieto bytovky budujeme už viac ako dva roky. Zo začiatku sme mali ťažkosti, kým sa to rozbehlo, minulý rok to však už šlo naplno,“ ozrejmil Bari, podľa ktorého však ani nové byty plne nevyriešia bytovú otázku v dedine. „Záujem je totiž päťnásobne väčší. Evidujeme viac ako 150 záujemcov o nové bývanie,“ konkretizoval.



Náklady na výstavbu bytoviek sú podľa neho zhruba jeden milión eur, pričom obec ich financuje úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciou od ministerstva dopravy a výstavby. V predchádzajúcich dvoch rokoch v dedine okrem toho postavili novú školskú budovu z príspevku cez akčný plán rozvoja okresu a v pláne majú podľa starostu i stavbu novej škôlky a vytvorenie komunitného centra.



Radnovce majú v súčasnosti necelých 1000 obyvateľov. Z nich je podľa vyjadrenia starostu zhruba 98 percent Rómov a obec má i veľký podiel mladých ľudí do 18 rokov. Okrem bytovej otázky ľudí podľa Bariho najviac trápi nezamestnanosť, ktorá v dedine podľa údajov samosprávy dosahuje okolo 95 percent.