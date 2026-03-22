Radošovce presunú Modernizáciu ZŠ na leto, obec už nakúpila vybavenie
Obec už zabezpečila vybavenie učební, laboratória a nábytok, ktorý bude do školy nainštalovaný po ukončení stavebných prác.
Autor TASR
Radošovce 22. marca (TASR) - Projekt modernizácie základnej školy (ZŠ) v Radošovciach v okrese Skalica vstupuje do realizačnej fázy, stavebné práce sú naplánované na obdobie letných prázdnin. Dôvodom je, že v budove sídli celý druhý stupeň a obec nemá k dispozícii náhradné priestory. Pre TASR to uviedla starostka obce Iveta Matúšová. Obec už v rámci projektu zabezpečila aj vybavenie.
„Projekt modernizácie základnej školy v Radošovciach je momentálne vo fáze, keď čakáme na realizáciu časti projektu, a to sú stavebné práce. Tie máme podľa zmluvy so zhotoviteľom naplánované v termíne od 1. júla do 31. augusta,“ priblížila. Zhotoviteľom je spoločnosť CoolStav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou cenovou ponukou vo výške 337.197,93 eura s DPH. Do súťaže sa zapojili štyria uchádzači.
Obec už zabezpečila vybavenie učební, laboratória a nábytok, ktorý bude do školy nainštalovaný po ukončení stavebných prác. „Tento nákup bol zo strany poskytovateľa dotácie, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, už preplatený na základe žiadosti o platbu,“ doplnila Matúšová.
Modernizácia má zatraktívniť vzdelávací proces a posilniť postavenie školy ako spádovej inštitúcie pre viaceré obce. „Vnímam to ako veľký prínos, aby sme dokázali výchovno-vzdelávací proces modernizovať na úroveň 21. storočia aj na dedinských školách,“ dodala.
