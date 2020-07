NA TOTO NEZABUDNITE: Rady autoturistom pred cestou do SLOVINSKA

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovinsko, ktoré sa dotýka Álp a obmývajú ho vody Jadranského mora, je vyhľadávané dovolenkármi zo Slovenska nielen pre horskú turistiku, ale aj malebnú riviéru, hoci pobrežie má len 47 kilometrov.



TASR pripravila prehľad informácií určených dovolenkárom, ktorí sa vydajú do Slovinska autom.



"Autom môžete do Slovinska cestovať cez Rakúsko alebo Maďarsko. Približne 600-kilometrová trasa trvá vyše 6 hodín, k tomuto času ešte treba pripočítať aj bezpečnostné prestávky. Rakúska trasa je rýchla, bezpečná a pohodlná vďaka kvalitnej diaľničnej sieti. Uprednostňujú ju autoturisti z Bratislavy a zo západného Slovenska. Dovolenkári zo stredného a východného Slovenska využívajú radšej trasu cez Maďarsko," povedal pre TASR Ľuboš Kasala, poverený v RTVS vedením Odboru motorizmu.



Ceny diaľničných známok na rok 2020 (osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5), ktoré sú pri ceste do Slovinska potrebné:



Rakúsko



10-dňová diaľničná známka - 9,40 eura

60-dňová diaľničná známka - 27,40 eura

ročná diaľničná známka - 91,10 eura



Motoristi môžu elektronickú diaľničnú známku kúpiť aj na: https://shop.asfinag.at/



Maďarsko



10-dňová diaľničná známka - 14,90 eura

mesačná diaľničná známka - 18,80 eura

ročná diaľničná známka - 139,80 eura



V Maďarsku funguje elektronický systém, pomocou ktorého sa dá zakúpiť diaľničná známka online. Link: https://ematrica.nemzetiutdij.hu



Cena a platnosť žltozelenej diaľničnej známky v Slovinsku na rok 2020.



Autá kategórie triedy 2A - vozidlá do 3,5 tony s výškou nad prvou nápravou do 1,3 metra:



týždenná diaľničná známka - 15 eur

mesačná diaľničná známka - 30 eur

ročná diaľničná známka - 110 eur



Autá kategórie triedy 2B - vozidlá do 3,5 t s výškou nad prvou nápravou 1,3 metra alebo viac - ide prevažne o úžitkové vozidlá, tranzity a niektoré offroady:



týždenná diaľničná známka - 30 eur

mesačná diaľničná známka - 60 eur

ročná diaľničná známka - 220 eur



Diaľničnú známku si môžu motoristi kúpiť aj elektronicky na: https://www.dars.si/spletno_narocanje_vinjet/



Známka musí byť nalepená celou svojou plochou na ľavom hornom alebo dolnom okraji, prípadne pod spätným zrkadlom na vnútornej strane predného skla. Mala by byť dobre viditeľná a zároveň by nemala zabraňovať vodičovi vo výhľade z vozidla.



Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí v Slovinsku pokuta od 300 až po 800 eur. Pokuty sú udeľované aj vtedy, ak je známka nedostatočne nalepená, alebo vykazuje známky opakovaného nalepovania.



Tunel Karavanke



Pri prejazde Slovinskom je účtované dodatočné mýto v tuneli Karavanke (dlhý takmer 8 km), ktorý sa nachádza na hraničnom priechode medzi Rakúskom (A11) a Slovinskom (A2). Vodiči áut s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, s prívesom alebo bez prívesu, musia zaplatiť 7,50 eura.



Maximálna povolená rýchlosť na slovinských diaľniciach je 130 km/h, na rýchlostných cestách je pre motorové vozidlá 110 km/h. V obci je maximálna rýchlosť stanovená na 50 km/h a mimo obce na 90 km/h.



Prípustná hladina alkoholu v krvi je 0,5 promile, ale pre mladých vodičov, ktorí majú menej ako 21 rokov, alebo majú vodičský preukaz menej ako dva roky, platí nulová tolerancia. Za jazdu pod vplyvom alkoholu je pokuta od 300 do 1200 eur.



Pozor! Pri vystúpení z vozidla v prípade poruchy, respektíve nehody sú všetci, ktorí tak urobia, povinní obliecť si reflexnú vestu. Pokuta je 100 eur. A ak by vodič náhodou zabudol zapnúť denné svetlá - pokuta je 40 eur.



Prehľad niektorých ďalších pokút v Slovinsku:



Prekročenie rýchlosti na diaľniciach a rýchlostných cestách:



do 10 km/h 40 eur

od 10 do 30 km/h 80 eur

od 30 do 40 km/h 160 eur

od 40 do 50 km/h 250 eur

nezapnutie bezpečnostného pásu 120 eur

nesprávne parkovanie od 40 do 200 eur

používanie mobilného telefónu 120 eur



Niektorí motoristi sa snažia vyhnúť plateným úsekom diaľnic v Slovinsku. Vzniká ale riziko, že na diaľnicu zídu bez toho, aby si to uvedomili a na neplatenú cestu sa už nemôžu vrátiť. Skúsenosti z predchádzajúcich turistických sezón hovoria o tom, že niektoré úseky slovinská polícia sleduje veľmi pozorne a nekompromisne na nich vyberá pokuty.



Pokiaľ zaplatí vodič pokutu na mieste, alebo do ôsmich kalendárnych dní, uhradí polovicu sumy. V ostatných prípadoch sa platí plná výška. Avšak, keď nie je pokuta zaplatená na mieste, polícia má podľa slovinských predpisov právo - ako záruku na jej zaplatenie – zabaviť vodičovi osobné doklady. Môže sa teda stať, že dôjde k dočasnému zadržaniu občianskeho, vodičského alebo technického preukazu a k ich vráteniu až po zaplatení vymeranej pokuty, či uplynutí lehoty šiestich mesiacov.



Aktuálne, užitočné informácie o situácii na hraniciach vrátane upozornení na zdržanie sa na vnútroštátnych diaľniciach v Slovinsku sú dostupné na internetových stránkach www.amzs.si, respektíve www.promet.si.



"Mototuristi, ktorí sa vyberú na dovolenkovú cestu do zahraničia, musia počítať vzhľadom na nový koronavírus s rôznymi obmedzeniami v krajinách, cez ktoré prechádzajú, a tiež v cieľových destináciách," upozorňuje motoristický odborník. Preto je dobré tesne pred cestou sa oboznámiť, aké pravidlá v danej krajine i dovolenkovej destinácii aktuálne platia.



Slovinsko zriadilo call-centrum, kde sú poskytované všetky informácie okolo ochorenia COVID-19 na telefónnom čísle: 080 1404, v prípade volania zo zahraničného čísla na telefónnom čísle: +386 1 478 7550.



Polícia Slovinskej republiky zriadila call-centrum, kde sú poskytované všetky informácie o situácii na hraniciach na telefónnom čísle 00386 1 514 70 01.



Všetky informácie o situácii na slovinských diaľniciach a rýchlostných cestách môžu motoristi získať v Centre dopravných informácií (PIC) na telefónnom čísle 1970.