Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zlepšila odhad deficitu na 4,8 % HDP

Bratislava 3. marca (TASR) - Deficit slovenských verejných financií dosiahne v tomto roku 4,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,7 miliardy eur, ak vláda neprijme žiadne dodatočné opatrenia. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa tak dosahuje 0,1 % HDP alebo 150 miliónov eur, čo znamená nízke riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Vyplýva to z aktuálneho februárového odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Oproti januárovej prognóze znížila rada predpokladanú hodnotu deficitu o 247 miliónov eur, a to najmä vďaka vyšším odhadovaným daňovým príjmom. V dôsledku toho kleslo aj riziko pre splnenie rozpočtu. V prvom tohtoročnom odhade v januári predpokladala schodok 5 % HDP a riziko nesplnenia cieľa bolo na strednej úrovni.



Ide o odhad v rámci systému tzv. rozpočtového semaforu, ktorý RRZ aktualizuje každý mesiac. Okrem predpokladanej úrovne koncoročného schodku verejnej správy tento rok po novom zverejňuje aj odhady rastu čistých výdavkov podľa nových európskych fiškálnych pravidiel a plnenie limitu verejných výdavkov podľa domácej legislatívy.



"Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu napriek pozitívnej medzimesačnej zmene naďalej predstavuje výpadok výnosov z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb," priblížila rada. Naopak, najvýraznejší pozitívny vplyv naďalej tvorí úspora v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu, najmä predpokladané nečerpanie rezervy na zhoršený ekonomický vývoj.



Rast čistých výdavkov v tomto roku odhaduje RRZ na úrovni 2,9 %, čo oproti povolenej hodnote znamená pomalšie tempo o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.). Verejné výdavky spadajúce pod výdavkový limit by mali dosiahnuť sumu 61,1 miliardy eur, takže by nemali presiahnuť limit schválený parlamentom.