Rafinácia ropy v Rusku stúpa, sankcie sa zameriavajú na jej vývoz

Moskva 27. januára (TASR) - Ruské rafinérie spracúvajú viac ropy. Chcú tak podporiť vývoz paliva po tom, čo nové americké sankcie proti tankerom a obchodníkom sťažili vývoz nespracovanej ropy. Uviedli to dva zdroje z priemyslu, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko sa od roku 2022 snaží prispôsobiť sankciám Západu, za jeho inváziu na Ukrajinu, vytvorením flotily tankerov, presmerovaním vývozu ropy z Európy do Ázie a hľadaním nových zákazníkov v Afrike a Latinskej Amerike. Najnovšie sankcie USA uvalené na export ropy tankermi spôsobili, že jej vývoz kľúčovým zákazníkom je zložitejší a drahší.



Spracovanie ropy v ruských rafinériách tak od 15. do 19. januára v porovnaní s prvým týždňom roka vzrástlo o 2 % na 754.800 metrických ton denne. V porovnaní s priemerom za január 2024 sa zvýšilo o 1,2 %. Ruské snahy o podporu rafinácie komplikujú útoky ukrajinských dronov a prehrievajúca sa ekonomika.



Sankcie, ktoré administratíva USA oznámila začiatkom januára, sa zamerali na približne 180 tankerov zapojených do prepravy prevažne ruskej ropy a oveľa nižších objemov motorového paliva.



Západní predstavitelia uviedli, že sa nesnažia úplne zastaviť ruský export, ale chcú znížiť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine.