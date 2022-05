Rafinéria v meste Leuna bude v máji pokračovať v dovoze ruskej ropy

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecká rafinéria spoločnosti TotalEnergies v Leune s kapacitou 240.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne bude pokračovať v dovoze ruskej ropy cez ropovod Družba prinajmenšom počas celého mája. Uviedli to v utorok dva zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecko sa snaží odstrihnúť od ruskej ropy, ktorú odoberá nielen rafinéria v Leune, ale aj PCK Schwedt s kapacitou 233.000 barelov denne. Väčšinovým vlastníkom rafinérie Schwedt je pritom ruská spoločnosť Rosnefť, pričom jednou z možností je jej vyvlastnenie.



Sankcie Európskej únie (EÚ) sa doteraz vyhýbali rope z Ruska. Mnohí obchodníci a rafinérie sa však rozhodli obmedziť nákupy ruskej ropy a rafinovaných produktov, aby sa vyhli problému s ruským finančným systémom, ktorý zasiahli sankcie, a poškodeniu dobrého mena.



Európska komisia medzitým pripravuje ďalší balík sankcií, ktoré by sa podľa diplomatov mali týkať aj ropy.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck minulý týždeň uviedol, že závislosť krajiny od dovozu ruskej ropy sa znížila na 12 % z 35 %. Na otázku, kam smerovalo tých 12 %, hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva 29. apríla povedal, že ide o hrubé číslo, ktoré zahŕňa aj Schwedt a Leunu.



Spoločnosť TotalEnergies neodpovedala na žiadosť o komentár. Minulý mesiac oznámila, že sa pokúsi najneskôr do konca roku 2022 ukončiť svoje zmluvy o dodávkach ruskej ropy pre rafinériu Leuna a nájsť alternatívne riešenie, napríklad dovozom ropy cez Poľsko.



TotalEnergies dováža 300.000 až 350.000 ton ruskej uralskej ropy mesačne cez Družbu, uviedol jeden zo zdrojov. Ropovod z prístavu Rostock môže nahradiť časť z ruských dodávok pre PCK Schwedt, a niektoré objemy by mohli byť presmerované z Poľska, ktoré sa snaží tiež nahradiť ruskú ropu.



Habeck zároveň povedal, že Nemecko je pripravené použiť svoje národné zásoby ropy pre dodávky do Leuny a rafinériu PCK Schwedt, v ktorej má podiel aj koncern Shell.