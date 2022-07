Rafinérske marže Shell sa v 2. štvrťroku takmer strojnásobili

Londýn 7. júla (TASR) - Britsko-holandský ropný koncern Royal Dutch Shell vo štvrtok predpovedal, že jeho rafinérske marže sa v 2. štvrťroku takmer strojnásobili. Prispelo k tomu oživenie globálneho dopytu po pandémii ochorenia COVID-19, nedostatok rafinérskych kapacít a nižší export palív z Ruska. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Vo viacerých krajinách prekonali ceny benzínu v uplynulom kvartáli rekordy. Vyššie marže z palív by mohli v 2. štvrťroku zvýšiť zisk Shell z rafinérskeho podnikania o viac ako 1 miliardu USD (982,61 milióna eura).



Oznámenie energetického gigantu so sídlom v Londýne je prvým ukazovateľom toho, koľko peňazí prúdilo do pokladníc veľkých ropných spoločností v dôsledku prudkého nárastu cien benzínu.



Shell v aktualizácii pred výsledkami za 2. štvrťrok, ktoré plánuje zverejniť 28. júla, uviedol, že jeho orientačná rafinérska marža vyskočila v 2. štvrťroku 2022 na 28,04 USD za barel (1 barel = 159 litrov) z 10,23 USD za barel v prvých troch mesiacoch roka, zo 4,17 USD za barel vlani v 2. kvartáli. Koncern tak očakáva, že toto zvýšenie bude mať pozitívny vplyv na výsledky produktovej divízie v rozmedzí od 800 miliónov USD do 1,2 miliardy USD.



Ceny ropy a plynu zostali v 2. štvrťroku vysoké, pričom cena ropnej zmesi Brent bola v priemere 114 USD za barel.



Rastúce ceny energií po niekoľkých ťažkých rokoch tak posilňujú ropné spoločnosti, no zároveň predstavujú riziko politickej reakcie. Americký prezident Joe Biden priamo vyzval predajcov palív, aby znížili ceny. V niektorých krajinách zase čelia neočakávaným daniam.



Ropný gigant vo štvrtok oznámil, že zruší odpisy ropných a plynových aktív až do výšky 4,5 miliardy USD vďaka výhľadu na vyššie príjmy. Shell zaknihoval v 1. štvrťroku odpisy vo výške 3,9 miliardy USD v dôsledku plánovaného odchodu z Ruska.



(1 EUR = 1,0177 USD)