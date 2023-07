Raiffeisen Bank International odkladá plány na odchod z Ruska

Viedeň 6. júla (TASR) - Raiffeisen Bank International (RBI) odkladá plány na odchod z Ruska, uviedli tri zdroje oboznámené so záležitosťou. Rakúsko totiž posilňuje svoju obranu dlhodobých väzieb s Moskvou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



RBI je najväčšou západnou bankou pôsobiacou v Rusku. Pôvodne mala v úmysle vyčleniť svoje ruské aktivity, ktoré zabezpečujú platby stovkám tamojších spoločností, do septembra, keďže sa dostala pod tlak európskych regulačných orgánov.



Rakúsko a RBI, ktorú pre jej ruské väzby vyšetrujú aj v USA, sa tomu bránia v nádeji, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí, uviedli zdroje pre agentúru Reuters.



Rakúski predstavitelia medzitým zintenzívňujú svoju obranu RBI v Európe a v USA a tvrdia, že sa na ňu nespravodlivo zamerala pozornosť, uviedli dva zdroje oboznámené s postojom vlády. Týmto spôsobom údajne testujú odhodlanie Západu izolovať Moskvu.



Aj keď Viedeň verejne podporuje Ukrajinu, viacerí rakúski predstavitelia pre agentúru Reuters, uviedli, že sa zdráhajú úplne prerušiť desaťročia trvajúce vzťahy s Ruskom. Dôvodom sú nádeje na obnovenie vzťahov.



RBI ešte nepredstavila svoj plán orgánom dohľadu v Európskej centrálnej banke (ECB), uviedli dva zdroje oboznámené s jej rokovaniami s ECB. To znamená, že vyčlenenie ruských operácií do septembra je vysoko nepravdepodobné.



RBI chce počkať na súhlas ECB s jej plánmi a až potom ich predloží akcionárom na schválenie, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Okrem toho bude pred realizáciou týchto plánov RBI potrebovať súhlas ruskej centrálnej banky, ministerstva financií, a v prípade predaja aj ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ruské úrady dali RBI, ktorá má v krajine približne 2600 firemných klientov, 4 milióny miestnych majiteľov účtov a 10.000 zamestnancov, jasne najavo, že si želajú, aby zostala, pretože umožňuje medzinárodné platby, uviedol jeden zo zdrojov.



RBI sa podľa jej hovorcu bude naďalej usilovať o predaj ruskej divízie alebo jej vyčlenenie a je rozhodnutá zredukovať svoje ruské operácie.



Pomalý odchod z Ruska však spôsobil, že sa RBI dostala do sporu s ECB, ktorá nad bankou vykonáva dohľad. ECB tlačí na RBI aj ďalšie európske banky, ako je UniCredit, aby z Ruska odišli. Talianska banka sa odmietla k svojim plánom bližšie vyjadriť.



Kľúčoví rakúski predstavitelia sa postavili za RBI a snažia sa o zníženie medzinárodného tlaku na banku, ktorá je dôležitá pre ekonomiku krajiny.