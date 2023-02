Raiffeisen Bank International zaznamenala vlani polovicu zisku v Rusku

Viedeň 1. februára (TASR) - Rakúska banka Raiffeisen Bank International (RBI), ktorá patrí medzi európske banky s najväčšou expozíciou voči Rusku, zaznamenala v minulom roku zisk takmer 3,8 miliardy eur. Viac než polovicou sa pritom na ňom podieľal ruský trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



RBI v stredu uviedla, že za minulý rok dosiahla zisk 3,797 miliardy eur. Zisk v Rusku predstavoval 2,058 miliardy eur. Avšak napriek tomu, že ruský biznis sa na celkovom zisku RBI podieľal vysokou mierou, v dôsledku sankcií zostáva tento zisk v Rusku.



Čísla zároveň ukazujú, že podiel ruského trhu na celkovom zisku rakúskej banky v minulom roku výrazne vzrástol. V roku 2021 tvoril totiž ruský biznis z celkového zisku RBI necelú tretinu. Výsledky banky v roku 2022 podporil najmä silnejší kurz rubľa.



Od vypuknutia vojny na Ukrajine RBI začala zvažovať viaceré možnosti pre svoju ruskú divíziu, pričom nevylúčila ani úplný odchod z trhu. Ako však banka uviedla, vyžaduje si to čas. "Zaznamenali sme záujem o naše ruské aktíva," povedal generálny riaditeľ RBI Johann Strobl na tlačovej konferencii. Viac informácií však neposkytol s tým, že sú stále v analytickej fáze.



RBI pôsobí v Rusku od rozpadu Sovietskeho zväzu na začiatku 90. rokov minulého storočia. Z pohľadu aktív je to v krajine 10. najväčšia banka. Počet jej zamestnancov sa na ruskom trhu zvýšil vlani o 2,3 % na 9537, naopak, počet klientov klesol o 27 % na 3,2 milióna.



Pokračujúci ruský biznis však zvyšuje na rakúsku banku tlak. Na Ukrajine, kde RBI tiež pôsobí, je banka kritizovaná za to, že ruským vojakom umožnila odklad splátok úverov. RBI sa však bráni, že tak musela urobiť rovnako ako ďalšie banky v Ruskej federácii.