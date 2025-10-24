< sekcia Ekonomika
Railtrans vstupuje na rumunský trh akvizíciou 50 % podielu v EP Rail
Transakcia je bránou na strategický trh spájajúci Balkán so strednou Európou.
Autor TASR
Bratislava/Bukurešť 24. októbra (TASR) - Slovenská spoločnosť Railtrans International, súčasť logistického ekosystému Richardi Transport, posilňuje svoju pozíciu v strednej a juhovýchodnej Európe akvizíciou 50-percentného podielu v rumunskej skupine EP Rail. Transakcia je bránou na strategický trh spájajúci Balkán so strednou Európou.
Railtrans International poskytuje železničné a logistické služby v Nemecku, Rakúsku, Českej republike, Slovensku a Maďarsku. Akvizíciu podielu v rumunskej skupine finalizovala 8. októbra 2025. Rumunská spoločnosť disponuje flotilou 23 lokomotív a viac ako 3300 vagónov, ročne prepraví viac ako 8 miliónov ton tovaru.
„Rumunsko je pre nás kľúčovým článkom v spojení medzi strednou Európou a Balkánom. Spojenie s EP Rail nám umožní ponúknuť zákazníkom integrované riešenia a vyššiu efektivitu pri cezhraničnej preprave,“ uviedol Roman Rapant z Railtrans International.
Skupina EP Rail patrí medzi najdynamickejších súkromných železničných operátorov v Rumunsku. Riaditeľ a doterajší majiteľ spoločnosti Radu Gheorghiu s rodinou ostáva 50-percentným vlastníkom a naďalej sa bude podieľať na rozvoji spoločnosti a jej obchodných aktivít.
Railtrans International poskytuje železničné a logistické služby v Nemecku, Rakúsku, Českej republike, Slovensku a Maďarsku. Akvizíciu podielu v rumunskej skupine finalizovala 8. októbra 2025. Rumunská spoločnosť disponuje flotilou 23 lokomotív a viac ako 3300 vagónov, ročne prepraví viac ako 8 miliónov ton tovaru.
„Rumunsko je pre nás kľúčovým článkom v spojení medzi strednou Európou a Balkánom. Spojenie s EP Rail nám umožní ponúknuť zákazníkom integrované riešenia a vyššiu efektivitu pri cezhraničnej preprave,“ uviedol Roman Rapant z Railtrans International.
Skupina EP Rail patrí medzi najdynamickejších súkromných železničných operátorov v Rumunsku. Riaditeľ a doterajší majiteľ spoločnosti Radu Gheorghiu s rodinou ostáva 50-percentným vlastníkom a naďalej sa bude podieľať na rozvoji spoločnosti a jej obchodných aktivít.