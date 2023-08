Raimondová verí, že Čína a USA posilnia hospodárske vzťahy

Peking 28. augusta (TASR) - Americká ministerka obchodu Gina Raimondová v pondelok vyjadrila presvedčenie, že Čína a USA napriek nezhodám v niektorých otázkach dokážu upevniť vzájomnú obchodnú spoluprácu. Je nesmierne dôležité, aby dve najväčšie svetové ekonomiky mali stabilné vzťahy, povedala pred stretnutím s čínskym rezortným kolegom Wang Wen-tchaom. Ministerka zároveň obhajovala rozhodnutie Washingtonu obmedziť export citlivých technológií, ktoré by mohla Čína využiť na vojenské účely. V otázkach národnej bezpečnosti nie je priestor na kompromisy a vyjednávania, zdôraznila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínsky minister obchodu pred stretnutím uviedol, že obchodné vzťahy medzi Čínou a USA nie sú dôležité iba pre tieto dve krajiny, ale aj pre zvyšok sveta. Peking má podľa neho záujem na ich rozvoji v stabilnom a predvídateľnom prostredí,



Dve najväčšie ekonomiky sveta boli v minulosti aj najväčšími obchodnými partnermi. V súčasnosti však Washington viac obchoduje so susednými krajinami, Kanadou a Mexikom. Čína zasa viac než so Spojenými štátmi obchoduje s krajinami juhovýchodnej Ázie.