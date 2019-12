Rajec chce zrekonštruovať chodníky a dostavať športovú halu

Rajec 29. decembra (TASR) – Mesto Rajec chce v roku 2020 využiť úver jeden milión eur na dokončenie rozostavanej športovej haly a rekonštrukciu chodníkov. Podľa primátora Milana Lipku úver schválili poslanci mestského zastupiteľstva v tomto roku.



Pripomenul, že rozostavaná športová hala na Kostolnej ulici je dlhoročným problémom. "Prvú etapu ešte zrealizovalo predošlé vedenie. Treba urobiť posledný krok, dokončiť ju a sprístupniť verejnosti. Tento rok sme sa aj s poslancami sústredili na to, aby sme dali verejnosti ešte poslednú možnosť vyjadriť sa. Urobili sme anketu a ľudia povedali, čo by tam chceli. Podľa toho teraz projektant prerába projektovú dokumentáciu. V budúcom roku by malo dôjsť k realizácii," povedal Lipka.



Druhá časť úverových prostriedkov bude určená na rekonštrukciu chodníkov. "Už pred nástupom som deklaroval, že pre mňa sú jednou z priorít priechody pre chodcov na hlavnej ceste prvej triedy Žilina – Prievidza. Niektoré sú nebezpečné, pretože sú bariérové, nie sú osvetlené a poriadne vyznačené. Tu sa taktiež prerába projektová dokumentácia podľa stanoviska Slovenskej správy ciest. V budúcom roku chceme realizovať osvetlenie, debarierizáciu a poriadne vyznačenie. Pretože dva priechody pre chodcov sú pri školách, jeden smeruje ku kostolu a jeden k poliklinike, čo sú veľmi často navštevované objekty. Takže ide o bezpečnosť ľudí," podotkol rajecký primátor.



Ďalším budúcoročným zámerom je vybudovanie klientskeho centra v mestskom úrade. "Sociálno-zdravotná komisia pri mestskom zastupiteľstve navrhla debarierizovať budovu, pretože v nej máme okrem mestského úradu aj úrad práce a biometrické pracovisko, ktoré vydáva doklady. Toto všetko chceme sústrediť na prízemie, ktoré by bolo bezbariérové. Zámerom je presťahovať tam pokladnicu, podateľňu, matriku, úrad práce a spomínané biometrické pracovisko," vysvetlil Lipka.