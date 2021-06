Rakúšania počas pandémie minuli pri online nákupoch o pätinu viac

Viedeň 17. júna (TASR) - Predaj tovarov cez internet prudko narastá a dôvodom boli zatvorené obchody počas pandémie. Ako vyplýva z najnovšej štúdie rakúskeho sektorového združenia Handelsverband a inštitútu KMU Forschung Austria, Rakúšania od mája 2020 do apríla 2021 minuli na online nákupy 10,4 miliardy eur, čo je o pätinu viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Počet kupujúcich na internete pritom stúpol len o 6 %. Spotrebitelia tak v priemere minuli viac, pretože počas pandémie klesli výdavky, napríklad na dovolenky či návštevy reštaurácií. "Počas pandémie výrazne vzrástli nákupy nábytku, hračiek a športového tovaru, vďaka čomu online predajcovia profitovali z obmedzení zavedených voči kamenným predajniam. Iba v prípade kníh a kancelárskeho tovaru sme zaznamenali pokles výdavkov," cituje agentúra APA vedúceho štúdie Wolfganga Ziniela.



Najviac peňazí minuli Rakúšania na odevy (2,05 miliardy eur), elektrické spotrebiče (1,3 miliardy eur) a nábytok a zariadenie domácnosti (0,8 miliardy eur). Potraviny stále radšej nakupovali v kamenných predajniach, i keď dodávateľské služby zaznamenali výrazný vzostup dopytu.



Najčastejšie sa online nákupy vykonávali prostredníctvom mobilu. "Mobilný telefón je ústredňou," povedal riaditeľ združenia Handelsverband Rainer Will. Viac než tretina Rakúšanov podľa štúdie nakupuje pomocou smartfónu, výdavky dosiahli dve miliardy eur. Nakupovanie cez mobilný telefón je však stále otázkou veku. Kým v kategórii 29-ročných sedem z desiatich nakupuje cez mobil, v prípade ľudí vo veku nad 60 rokov je to len 7 %.



Podľa autorov štúdie je teraz dôležité dostať pod kontrolu infláciu a uskutočniť ďalšiu etapu daňovej reformy. Will vysvetlil, že po šiestich rokoch podpory bola od 1. júla zrušená 22-eurová hranica ceny balíkov z tretích krajín. Na zásielky, napríklad z Číny, musí byť podľa Willa uvalená daň z pridanej hodnoty. Will okrem toho požaduje zavedenie zodpovednosti predajných platforiem za falošné značkové produkty a dodržiavanie nariadení o baleniach.