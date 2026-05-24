< sekcia Ekonomika
Rakúšania si uplatnili takmer 100.000 poukážok na opravu spotrebičov
Podpora predstavuje 50 % nákladov na opravu, maximálne vo výške 130 eur.
Autor TASR
Viedeň 24. mája (TASR) - Rakúsky štát od začiatku tohto roka vyplatil už 97.600 poukážok na opravu pokazených domácich spotrebičov a elektronických zariadení. Oznámil to v nedeľu minister životného prostredia Norbert Totschnig. Či bude program s názvom „Bonus za záchranu zariadenia“ (Geräte-Retter-Prämie) pokračovať aj po roku 2026, je podľa neho stále súčasťou rozpočtových rokovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rokovania o rozpočtovom pláne na roky 2027 a 2028 sú už v záverečnej fáze. Vláda vo Viedni si stanovila cieľ ušetriť 2,5 miliardy eur a ďalších 2,6 miliardy eur má smerovať do „proaktívnych opatrení“. Rozhodnutie o tom, kde sa uskutočnia škrty, zostáva na jednotlivých ministerstvách, uviedol Totschnig. Bonus je predmetom diskusií na ministerstve životného prostredia a „musíme sa dôkladne pozrieť na to, ako môžeme zabezpečiť financovanie na najbližšie roky“, dodal.
Na príspevky bolo pôvodne vyčlenených 30 miliónov eur ročne. Bonus sa najčastejšie využíval na opravy kávovarov, práčok, umývačiek riadu, notebookov a rúr. Do iniciatívy, ktorej cieľom je šetriť zdroje, predchádzať elektronickému odpadu a zároveň poskytovať finančnú úľavu domácnostiam, sa zapája takmer 2400 partnerských podnikov v celom Rakúsku. Podpora predstavuje 50 % nákladov na opravu, maximálne vo výške 130 eur.
Rokovania o rozpočtovom pláne na roky 2027 a 2028 sú už v záverečnej fáze. Vláda vo Viedni si stanovila cieľ ušetriť 2,5 miliardy eur a ďalších 2,6 miliardy eur má smerovať do „proaktívnych opatrení“. Rozhodnutie o tom, kde sa uskutočnia škrty, zostáva na jednotlivých ministerstvách, uviedol Totschnig. Bonus je predmetom diskusií na ministerstve životného prostredia a „musíme sa dôkladne pozrieť na to, ako môžeme zabezpečiť financovanie na najbližšie roky“, dodal.
Na príspevky bolo pôvodne vyčlenených 30 miliónov eur ročne. Bonus sa najčastejšie využíval na opravy kávovarov, práčok, umývačiek riadu, notebookov a rúr. Do iniciatívy, ktorej cieľom je šetriť zdroje, predchádzať elektronickému odpadu a zároveň poskytovať finančnú úľavu domácnostiam, sa zapája takmer 2400 partnerských podnikov v celom Rakúsku. Podpora predstavuje 50 % nákladov na opravu, maximálne vo výške 130 eur.