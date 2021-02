Rakúšania tento rok míňajú v priemere 72 eur na valentínske darčeky

Viedeň 10. februára (TASR) - Rakúšania tento rok míňajú na valentínske darčeky v priemere 72 eur na hlavu, čo je medziročne o 12 eur viac a predstavuje to nový rekord. Predajcovia tak môžu očakávať dodatočné príjmy v celkovej výške zhruba 110 miliónov eur. Vyplýva to zo spoločnej analýzy sektorového združenia Handelsverband, agentúry Mindtake Research a porovnávacej platformy idealo.at, na ktorú sa odvoláva agentúra APA.



Podobne ako vlani aj tento rok sú najobľúbenejším darčekom kvety a rastliny s podielom 55 %, nasledujú čokoláda, pralinky a iné sladkosti s podielom 35 %. "K obľúbeným prekvapeniam patria okrem toho nákupné poukážky, nemateriálne darčeky, napríklad výlety, ďalej alkohol, kozmetické produkty a parfémy, ako aj vlastne uvarené jedlá a návštevy reštaurácií," povedal riaditeľ sektorového združenia Rainer Will.



Vo Viedni dosahuje priemerná hodnota valentínskeho darčeka 86 eur, v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku 55 eur, v Hornom Rakúsku a Salzburgu 65 eur. "Najveľkorysejší sú Vorarlberčania a Tirolčania, ktorí nakupujú darčeky v priemere za 100 eur," dodal Will.



Viac než 30 % Rakúšanov nakupuje valentínske darčeky online, pričom tohtoročné zvýšenie takmer o 8 % je možné pripísať pandémii nového koronavírusu. Ďalšia tretina uprednostňuje kamenné predajne v okolí a 13 % nakupuje v obchodných centrách. Podobne ako v minulých rokoch aj tentokrát zhruba tretina ľudí nekupuje žiadne valentínske darčeky.



Z celkovo 500 respondentov vo veku od 18 do 69 rokov 30 % najradšej obdarúva partnerku alebo partnera. V prípade manželských párov len štvrtina opýtaných míňa peniaze na Valentína, i keď približne každá piata matka by rada prijala podobné prekvapenie.