Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúšania vlani cestovali viac ako kedykoľvek predtým. Celkovo absolvovali približne 27 miliónov dovolenkových ciest, čo bolo o 8 % viac ako v roku 2022. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 bol ich počet vyšší o viac ako štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené údaje rakúskeho štatistického úradu.



Výrazne vzrástol aj počet služobných ciest, takmer štvrtina obyvateľov však na dovolenku necestovala. Viac ako polovica (50,8 %) ľudí, ktorí sa vlani nevybrali na cesty, uviedla, že na to nemala dôvod.



Viac ako polovica tých, ktorí cestovali, sa vydala do zahraničia, najmä do Talianska, Nemecka a Chorvátska. V rámci Rakúska najviac cestujúcich smerovalo do Štajerska a Dolného Rakúska. Štatistický úrad Rakúska do dovolenkových ciest započítava aj návštevy príbuzných a priateľov.