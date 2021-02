Rakúšania vlani míňali menej peňazí, namiesto toho viac šetrili

Viedeň 6. februára (TASR) - Rakúšania v minulom roku minuli menej peňazí než obvykle, zato oveľa viac šetrili. Podľa rakúskej centrálnej banky Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sa miera sporenia vlani takmer zdvojnásobila na 13,7 %, podľa Inštitútu pre hospodársky výskum (Wifo) išlo o 15,7 %. Podľa oboch inštitúcií však zatiaľ nemožno počítať s tým, že spotrebitelia ušetrené peniaze začnú rýchlo míňať, čím sa naštartuje ekonomika.



OeNB zistila, že "nútené šetrenie" v dôsledku pandemických obmedzení a "preventívne šetrenie" pre zvýšenú príjmovú neistotu viedli k zvýšeniu miery sporenia o 5,5 % na 13,7 % a prepadu súkromnej spotreby o 8,8 %. Wifo hovorí dokonca o miere sporenia na úrovni 15,7 %, pričom vlani krátkodobo došlo až k jej strojnásobeniu.



Ekonóm Wifo Josef Baumgartner ani po otvorení obchodov neočakáva prudké zvýšenie spotrebiteľských výdavkov. V prvom rade ide o domácnosti z nižších príjmových tried, ktoré museli siahnuť do finančných rezerv, aby vykompenzovali výpadok príjmu, napríklad pre kurzarbeit alebo nezamestnanosť. Dôchodcovia naproti tomu síce nemali žiadny výpadok príjmu, ale vzhľadom na riziko nakazenia sa ochorením COVID-19 pozastavili, resp. odložili svoje bežné výdavky.



Wifo odhaduje, že osoby prevažne z vyšších príjmových tried vlani dodatočne ušetrili zhruba 17 miliárd eur. Tieto peniaze však nezačnú míňať, a teda ani nenaštartujú ekonomiku. Namiesto toho Baumgartner očakáva, že spotrebitelia sa vrátia k obvyklým výdavkom, pokiaľ to pretrvávajúce obmedzenia umožnia (počet zákazníkov v obchode, rúška, povinné testovanie). Predajne síce začnú po otvorení lákať zákazníkov zľavami, no nákupy s cieľom dohnať zameškané ekonóm nepredpokladá. Naviac hotely a gastronomické prevádzky zostávajú stále zatvorené.



Baumgartner uvádza, že mnohí Rakúšania už vlani výrazne nakupovali vybavenie pre bývanie alebo záhradu. Nábytok, spotrebiče či bicykle navyše vydržia viac než jeden rok a ku kaderníkovi sa nechodí každý deň. Podobná situácia sa týka aj dovoleniek. Väčšina Rakúšanov obľubuje zahraničie, najmä prímorské destinácie. Namiesto dovolenky v Rakúsku tak svoje plány radšej odložia na neskôr, keď bude možné cestovať k moru.