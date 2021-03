Rakúska banka BAWAG vyplatí akcionárom prvú tranžu dividend

Viedeň 9. marca (TASR) - Mimoriadne valné zhromaždenie rakúskej banky BAWAG schválilo prvú tranžu dividend za roky 2019 a 2020. Akcionári súhlasili s vyplatením 0,4551 eura za akciu, čiže celkovo ide o sumu zhruba 40 miliónov eur. O zostávajúcich 420 miliónoch eur bude rozhodovať riadne valné zhromaždenie v druhej polovici tohto roka.



BAWAG chce akcionárom vyplatiť za roky 2019 a 2020 celkovo 460 miliónov eur, na základe odporúčaní Európskej centrálnej banky (ECB) je však úhrada pozastavená do jesene. ECB vlani odrádzala banky od vyplácania dividend za rok 2019. Keďže inštitúcie by si radšej mali zatiaľ peniaze ponechať, ECB a finančný dozor odporúčali pozdržať výplaty dividend do 30. septembra 2021.