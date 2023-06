Rakúska centrálna banka: Ekonomika sa by mala posilniť o 0,5 %

Viedeň 16. júna (TASR) - Rakúska centrálna banka (OeNB) očakáva v druhej polovici tohto roka oživenie hospodárstva, čo povedie k miernemu rastu za celý rok. Priemerná celoročná inflácia napriek spomaľovaniu pravdepodobne dosiahne 7,4 %, uviedla OeNB v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Reálne príjmy v Rakúsku by sa mali podľa aktuálnej prognózy v tomto roku mierne zvýšiť a nezamestnanosť zotrvať na stabilnej úrovni. V roku 2024 by mala inflácia klesnúť na 4,1 %, ekonomika vzrásť o 1,6 % a reálne príjmy o 3,3 %. Od druhej polovice roka 2022 sa ekonomika nachádza vo fáze stagflácie, čo znamená nulový rast pri vysokej inflácii, uviedla OeNB.



"V druhej polovici roka však ekonomika opäť naberie dynamiku a inflácia bude pomaly klesať," uviedol guvernér OeNB Robert Holzmann.



Za celý rok 2023 teda Rakúsku nehrozí recesia, pričom ekonomika by sa mala posilniť o 0,5 %. Ceny merané harmonizovaným indexom EÚ (HICP) podľa prognózy pravdepodobne vzrastú o 7,4 %.