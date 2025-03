Rakúska centrálna banka očakáva v roku 2025 miernu recesiu

Viedeň 25. marca (TASR) - Rakúska centrálna banka (OeNB) v utorok zhoršila svoju hospodársku prognózu. V roku 2025 teraz očakáva pokles výkonu ekonomiky o 0,1 %, zatiaľ čo v decembri ešte predpovedala rast na úrovni 0,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V roku 2026 centrálna banka očakáva rast na úrovni 1,2 %, čo predstavuje zhoršenie v porovnaní s decembrovým odhadom 1,6 %. "Zdá sa, že Rakúsko prekonalo dno hospodárskeho vývoja a domáca ekonomika sa v roku 2025 stabilizuje," uviedla OeNB s tým, že výraznejšie oživenie by malo nastať v druhej polovici roka. Centrálna banka ďalej v súlade so skoršou prognózou uviedla, že miera inflácie v tomto roku pravdepodobne dosiahne 2,9 %. Výraznejšiemu poklesu inflácie podľa nej bránia rastúce ceny energií pre domácnosti.



OeNB predpokladá, že rozpočtový deficit bude v roku 2025 na úrovni 3,8 %. To by znamenalo prekročenie dlhového limitu, ktorý Európska únia stanovuje na úrovni 3 %. Krajina by tak mohla čeliť konaniu vo veci nadmerného deficitu zo strany Európskej komisie. V snahe zabrániť naplneniu tohto scenára bývalá rakúska vláda pripravila plán úsporných opatrení, ktorý v januári predložila Komisii.