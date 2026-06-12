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Rakúska centrálna banka očakáva v roku 2026 rast na úrovni 0,6 %
OeEB očakáva v roku 2026 nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,6 %, zatiaľ čo v marcovej prognóze uvádzala 0,5 %.
Autor TASR
Viedeň 12. júna (TASR) - Rakúsko dosiahne v tomto roku mierny hospodársky rast, a to aj napriek vojne na Blízkom východe a zvýšeným cenám energií, oznámila v piatok rakúska centrálna banka (OeNB), s tým, že výkon ekonomiky pozitívne ovplyvní najmä silný začiatok roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
OeEB očakáva v roku 2026 nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,6 %, zatiaľ čo v marcovej prognóze uvádzala 0,5 %. V rokoch 2027 a 2028 by sa malo tempo rastu zrýchliť na 1,1 %, respektíve 1,2 %. Výhľad inflácie centrálna banka upravila smerom nahor. Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) by sa mali ceny za celý rok 2026 zvýšiť o 3,2 %, čo je viac ako 2,7 % uvádzaných v skoršom odhade. Miera nezamestnanosti by mala dosiahnuť 7,4 %, čo je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom roku.
Rakúska vláda podľa prognózy s vysokou pravdepodobnosťou nedosiahne svoj ciel, ktorým je znížiť rozpočtový deficit v roku 2028 na 3 % HDP. OeNB predpokladá, že bez dodatočných konsolidačných opatrení bude na úrovni 3,8 %.
OeEB očakáva v roku 2026 nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,6 %, zatiaľ čo v marcovej prognóze uvádzala 0,5 %. V rokoch 2027 a 2028 by sa malo tempo rastu zrýchliť na 1,1 %, respektíve 1,2 %. Výhľad inflácie centrálna banka upravila smerom nahor. Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) by sa mali ceny za celý rok 2026 zvýšiť o 3,2 %, čo je viac ako 2,7 % uvádzaných v skoršom odhade. Miera nezamestnanosti by mala dosiahnuť 7,4 %, čo je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom roku.
Rakúska vláda podľa prognózy s vysokou pravdepodobnosťou nedosiahne svoj ciel, ktorým je znížiť rozpočtový deficit v roku 2028 na 3 % HDP. OeNB predpokladá, že bez dodatočných konsolidačných opatrení bude na úrovni 3,8 %.