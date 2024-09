Rakúska centrálna banka prudko zhoršila hospodársky výhľad

Viedeň 13. septembra (TASR) - Rakúska centrálna banka vo svojej najnovšej prognóze prudko zhoršila výhľad hospodárstva. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku pravdepodobne klesne o 0,7 % a v roku 2025 sa zvýši o jedno %, oznámila banka v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V predchádzajúcej prognóze centrálna banka očakávala v tomto roku mierny rast na úrovni 0,3 %, v roku 2025 výrazné zrýchlenie na 1,8 %. Koncom júna popredné ekonomické inštitúty Wifo a IHS ešte predpovedali na tento rok nulový rast, resp. minimálny nárast o 0,3 %. Začiatkom septembra pripustila možnosť tohtoročného poklesu HDP spoločnosť Raiffeisen Research, a to o 0,5 %.



V roku 2023 sa výkon rakúskej ekonomiky znížil o 0,8 %. To znamená, že krajina smeruje k dvom rokom recesie za sebou. Dôvodom je podľa centrálnej banky najmä pokles v priemysle a výrazne utlmený spotrebiteľský dopyt. Domáci priemysel trpí najmä v dôsledku oslabenia v medzinárodnom hospodárstve, pričom najviac zasiahnuté sú energeticky náročné sektory a odvetvia súvisiace so stavebníctvom, uzavrela centrálna banka.