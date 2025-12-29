< sekcia Ekonomika
Rakúska centrálna banka vyzýva na podporu dohody EÚ - Mercosur
Rakúsko si ako malá exportne orientovaná krajina nemôže dovoliť vzdať sa takejto príležitosti, uviedla.
Autor TASR
Viedeň 29. decembra (TASR) - Po odložení podpisu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur vyzýva guvernér rakúskej centrálnej banky Martin Kocher na zmenu kurzu v domácej politike. Rakúsko si ako malá exportne orientovaná krajina nemôže dovoliť vzdať sa takejto príležitosti, uviedol v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rakúsku vládu k odmietnutiu dohody fakticky zaväzuje uznesenie parlamentu z roku 2019. „Toto už nie je tá istá dohoda, aká bola vtedy,“ poznamenal Kocher v rozhovore pre APA. Šéf centrálnej banky poukázal okrem iného na rôzne ochranné doložky pre poľnohospodárov, ktoré boli nedávno zavedené.
Ak by dohoda o voľnom obchode nakoniec zlyhala, existuje riziko, že medzeru zaplnia aktéri ako Čína a ľudské práva a environmentálne normy obsiahnuté v dohode sa nebudú uplatňovať, varoval. Pre Európu by to znamenalo, že sa len vzdá výhod, ktoré by jej dohoda s juhoamerickým blokom priniesla, dodal Kocher, pričom vyjadril nádej, že sa podarí „presvedčiť verejnosť aj v Rakúsku“.
Európska komisia si predsavzala finalizovať obchodný pakt do konca roka. Podpísanie dohody s členskými štátmi združenia Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom však posunula na 12. januára, najmä pod tlakom Francúzska a Talianska.
Dohoda EÚ - Mercosur by podľa Komisie vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky. Farmári, najmä tí vo Francúzsku, sa však obávajú, že táto dohoda ich vystaví tlaku v podobe lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Brazílie a zo susedných krajín.
Rakúsku vládu k odmietnutiu dohody fakticky zaväzuje uznesenie parlamentu z roku 2019. „Toto už nie je tá istá dohoda, aká bola vtedy,“ poznamenal Kocher v rozhovore pre APA. Šéf centrálnej banky poukázal okrem iného na rôzne ochranné doložky pre poľnohospodárov, ktoré boli nedávno zavedené.
Ak by dohoda o voľnom obchode nakoniec zlyhala, existuje riziko, že medzeru zaplnia aktéri ako Čína a ľudské práva a environmentálne normy obsiahnuté v dohode sa nebudú uplatňovať, varoval. Pre Európu by to znamenalo, že sa len vzdá výhod, ktoré by jej dohoda s juhoamerickým blokom priniesla, dodal Kocher, pričom vyjadril nádej, že sa podarí „presvedčiť verejnosť aj v Rakúsku“.
Európska komisia si predsavzala finalizovať obchodný pakt do konca roka. Podpísanie dohody s členskými štátmi združenia Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom však posunula na 12. januára, najmä pod tlakom Francúzska a Talianska.
Dohoda EÚ - Mercosur by podľa Komisie vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky. Farmári, najmä tí vo Francúzsku, sa však obávajú, že táto dohoda ich vystaví tlaku v podobe lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Brazílie a zo susedných krajín.