Rakúska centrálna banka zlepšila odhad rastu ekonomiky

Viedeň 22. decembra (TASR) - Rakúska centrálna banka mierne zlepšila prognózu vývoja ekonomiky v budúcom roku, upozornila však, že do prognózy nezapracovala prípadný vplyv nového variantu koronavírusu omikron. Ten pritom podľa banky predstavuje pre ekonomiku "výrazné riziko".



Variant omikron sa v Rakúsku v posledných dňoch rýchlo šíri a vláda rokuje o tom, či prijme ďalšie opatrenia. Zatiaľ čo v týždni do 12. decembra bolo potvrdených 49 prípadov, v minulom týždni to bolo už 278. Celkovo je v Rakúsku potvrdených 365 prípadov nákazy variantom omikron.



Štvrtý celonárodný lockdown na prelome novembra a decembra síce odložil výdavky niektorých domácností, na zamestnanosti sa však neodrazil. Uviedla to centrálna banka v pravidelnej polročnej správe o vyhliadkach ekonomiky. V tomto roku počíta banka s rastom hospodárstva o 4,9 %.



V roku 2022 očakáva spomalenie tempa rastu, rozsah spomalenia by však mal byť o niečo miernejší, než centrálna banka predpokladala v júni. Vtedy uviedla, že v budúcom roku by ekonomika mala vzrásť o 4,2 %, teraz očakáva rast na úrovni 4,3 %.



Situáciu však môže zmeniť práve omikron, ktorý prognóza nezohľadňuje. "Prípadný negatívny vplyv nového variantu omikron náš najnovší odhad nezahrnuje, pre vývoj ekonomiky v budúcom roku však predstavuje vysoké riziko," uviedla rakúska centrálna banka.