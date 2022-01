Rakúska centrálna banka zvýšila prognózu inflácie na tento rok

Viedeň 12. januára (TASR) - Rakúska centrálna banka upravila prognózu tohtoročnej inflácie výrazne smerom nahor. Zatiaľ čo pred niekoľkými mesiacmi očakávala, že spotrebiteľské ceny v krajine vzrastú tento rok o viac než 2 %, teraz očakáva, že inflácia prekročí 3 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rakúska národná banka v stredu uviedla, že v tomto roku počíta s harmonizovanou infláciou na úrovni 3,2 % oproti minuloročnému rastu spotrebiteľských cien o 2,8 %. V predchádzajúcej prognóze zo septembra minulého roka uvádzala, že rast harmonizovaných spotrebiteľských cien v roku 2022 dosiahne 2,2 %.



Dôvodom je pokračujúci rast cien energií a komplikácií v dodávateľskom reťazci. So zmierňovaním inflácie počíta centrálna banka až v budúcom roku,, v ktorom očakáva mieru inflácie na úrovni 2,3 %. Rast spotrebiteľských cien by sa mal spomaliť aj v roku 2024, v ktorom rakúska centrálna banka predpokladá infláciu na úrovni 2 %.



Prudké zrýchľovanie spotrebiteľských cien sa začalo v priebehu minulého roka. Zatiaľ čo v 1. kvartáli dosiahla harmonizovaná miera inflácie 1,5 %, v poslednom kvartáli to už bolo 3,9 %. To bola najvyššia miera inflácie v Rakúsku od roku 1999. Až dvomi tretinami sa na zrýchlení rastu spotrebiteľských cien podieľali ceny energií, dodala rakúska centrálna banka.