Rakúska ekonomika klesla najvýraznejšie od 2. svetovej vojny

Viedeň 30. júla (TASR) - Rakúska ekonomika klesla v 2. kvartáli medzikvartálne o viac než desatinu a medziročne o takmer 13 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od skončenia druhej svetovej vojny. Uviedol to v predbežnom odhade rakúsky ekonomický inštitút Wifo.



Podľa inštitútu dosiahol pokles rakúskej ekonomiky v období od apríla do konca júna medziročne 12,8 % a v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom 10,7 %, keď pandémia nového koronavírusu zasiahla domáci aj zahraničný dopyt. To znamená najvýraznejší pokles ekonomiky od skončenia druhej svetovej vojny. Ako Wifo dodal, pandémia najviac ovplyvnila maloobchodný sektor, hotelierske a reštauračné služby.



Výsledky za 1. štvrťrok revidoval inštitút iba mierne. Ako uviedol, medzikvartálne klesla rakúska ekonomika o 2,4 % a medziročne o 2,8 %.