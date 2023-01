Rakúska ekonomika klesla v poslednom štvrťroku minulého roka

Viedeň 31. januára (TASR) - Rakúska ekonomika zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka medzikvartálny pokles, prvý za posledný rok. Uviedol to v utorok rakúsky Inštitút pre hospodársky výskum (WIFO). Vývoj hospodárstva do veľkej miery ovplyvnili spotrebiteľské výdavky, ktoré v reakcii na vysokú infláciu klesli. Informoval o tom portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) klesol vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 % potom, ako v 3. kvartáli zaznamenal 0,2-percentný rast. Je to prvý pokles od 4. štvrťroka 2021, v ktorom rakúska ekonomika klesla o 1,4 %.



Ekonomiku v závere minulého roka výrazne ovplyvnila domáca spotreba. Výdavky spotrebiteľov klesli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2,4 %. Na druhej strane, výdavky vlády sa o 1,3 % zvýšili a rast zaznamenali aj vývoz a dovoz. Export sa zvýšil o 2,9 % a dovoz o 2,8 %.



V porovnaní so 4. štvrťrokom predchádzajúceho roka HDP Rakúska vzrástol o 2,7 % potom, ako v 3. štvrťroku zaznamenal rast o 2 %. Za celý rok 2022 vzrástla rakúska ekonomika o 4,7 %.