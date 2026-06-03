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Rakúska ekonomika počas januára až marca vzrástla o 0,2 %
Rast spotreby domácností sa zmiernil. Počas januára až marca sa posilnila 0,1 % po zvýšení o 0,4 % vo štvrtom kvartáli 2025. Verejná spotreba však výrazne vzrástla, a to o 1,6 %.
Autor TASR
Viedeň 3. júna (TASR) - Rakúske hospodárstvo sa v prvom štvrťroku medzikvartálne zväčšilo o 0,2 %. Uviedol to v stredu štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast spotreby domácností sa zmiernil. Počas januára až marca sa posilnila 0,1 % po zvýšení o 0,4 % vo štvrtom kvartáli 2025. Verejná spotreba však výrazne vzrástla, a to o 1,6 %. Bilancia zahraničného obchodu vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) ovplyvnila negatívne. Export totiž klesol o 0,7 %, čiže výraznejšie ako import, ktorý sa zmenšil o 0,5 %.
V prvom štvrťroku sa v Rakúsku zrýchlil rast produkcie priemyslu na úroveň 1 % po posilnení o 0,3 % v predošlom kvartáli. Zmenšila sa však produkcia v segmente poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva o 2,2 %, stavebná výroba o 0,6 % a aktivita veľkoobchodu a maloobchodu o 0,2 %. Klesla aj produkcia odvetvia dopravy, a to o 0,9 %.
V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa rakúske hospodárstvo v prvom kvartáli posilnilo o 0,9 %. Jeho medziročný rast tak bol výraznejší, ako naznačoval prvý odhad, podľa ktorého sa HDP oproti prvému štvrťroku minulého roka zväčšil iba o 0,6 %.
Rast spotreby domácností sa zmiernil. Počas januára až marca sa posilnila 0,1 % po zvýšení o 0,4 % vo štvrtom kvartáli 2025. Verejná spotreba však výrazne vzrástla, a to o 1,6 %. Bilancia zahraničného obchodu vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) ovplyvnila negatívne. Export totiž klesol o 0,7 %, čiže výraznejšie ako import, ktorý sa zmenšil o 0,5 %.
V prvom štvrťroku sa v Rakúsku zrýchlil rast produkcie priemyslu na úroveň 1 % po posilnení o 0,3 % v predošlom kvartáli. Zmenšila sa však produkcia v segmente poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva o 2,2 %, stavebná výroba o 0,6 % a aktivita veľkoobchodu a maloobchodu o 0,2 %. Klesla aj produkcia odvetvia dopravy, a to o 0,9 %.
V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa rakúske hospodárstvo v prvom kvartáli posilnilo o 0,9 %. Jeho medziročný rast tak bol výraznejší, ako naznačoval prvý odhad, podľa ktorého sa HDP oproti prvému štvrťroku minulého roka zväčšil iba o 0,6 %.