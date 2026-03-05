< sekcia Ekonomika
Rakúska ekonomika počas októbra až decembra medzikvartálne stagnovala
Vývoj HDP Rakúska v záverečných troch mesiacoch minulého roka negatívne ovplyvnil zahraničný obchod. Dovoz totiž vzrástol o 1,7 % po poklese o 0,7 % v treťom kvartáli.
Autor TASR
Viedeň 5. marca (TASR) - Rakúske hospodárstvo v záverečnom štvrťroku vlaňajška podľa spresnených údajov medzikvartálne stagnovalo. Nepotvrdil sa tak predbežný odhad, ktorý naznačoval, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas októbra až decembra oproti predošlému štvrťroku zväčšil o 0,2 %. Pokles rakúskej ekonomiky vo štvrtom kvartáli prišiel po tom, ako sa hospodárstvo krajiny v predchádzajúcom štvrťroku medzikvartálne posilnilo o 0,3 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Vývoj HDP Rakúska v záverečných troch mesiacoch minulého roka negatívne ovplyvnil zahraničný obchod. Dovoz totiž vzrástol o 1,7 % po poklese o 0,7 % v treťom kvartáli. Export sa však posilnil iba mierne, a to o 0,3 %, po oslabení o 0,1 % v treťom štvrťroku. Fixné investície v rakúskej ekonomike počas októbra až decembra medzikvartálne stúpli o 1,4 % a spotreba domácností sa zväčšila o 0,5 %.
Medziročne sa hospodárstvo Rakúska vo štvrtom kvartáli posilnilo o 0,6 % po raste o 1,1 % v predošlom štvrťroku. Za celý minulý rok sa ekonomika krajiny reálne zväčšila o 0,6 % po tom, ako v roku 2024 o 0,7 % klesla.
