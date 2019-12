Rakúska ekonomika porastie na budúci rok slabším tempom, než sa čakalo

Viedeň 19. decembra (TASR) - Klesajúci export a slabé objednávky v dôsledku spomaľujúceho sa rastu svetovej ekonomiky povedú v budúcom roku k slabšiemu než pôvodne očakávanému rastu rakúskej ekonomiky. Uviedol to vo štvrtok v najnovšej prognóze rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO).



Podľa nového odhadu WIFO vzrastie ekonomika Rakúska v budúcom roku iba o 1,2 %. Ešte v októbri inštitút počítal s budúcoročným rastom ekonomiky o 1,4 %. V tomto rozsahu (o 1,4 %) by mala ekonomika Rakúska rásť v roku 2021. Odhad na tento rok ponechal WIFO nezmenený. To znamená, že ekonomika by mala vzrásť o 1,7 %.



Bez ohľadu na mierne zrýchlenie rastu ekonomiky v roku 2021 sú dni výrazného hospodárskeho rastu už preč, dodali ekonómovia. Rakúske hospodárstvo zaznamenáva postupné ochladzovanie od jari minulého roka. Niektorí politici a ekonómovia sa pôvodne domnievali, že Rakúsku sa podarí vykompenzovať vplyv zhoršujúceho sa vývoja nemeckej ekonomiky svojou pozíciou na trhu strednej a východnej Európy. Tieto očakávania sa však podľa ekonómov z WIFO nenaplnili.