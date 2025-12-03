< sekcia Ekonomika
Rakúska ekonomika sa podľa spoločnosti UniCredit dostala z recesie
UniCredit očakáva aj pokles inflácie.
Autor TASR
Viedeň 3. decembra (TASR) - Hospodárska stagnácia v Rakúsku sa skončila. K tomuto záveru dospeli ekonómovia UniCredit Bank Austria, ktorí v najbližších rokoch očakávajú mierny hospodársky rast a pokles nezamestnanosti a inflácie za predpokladu, že nenastanú globálne obchodné konflikty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Rakúska ekonomika sa v roku 2025 dostala z recesie a po fáze stabilizácie sa pomaly začína zotavovať,“ uviedol v stredu na tlačovej konferencii vo Viedni ekonóm banky Walter Pudschedl. UniCredit teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v budúcom roku zväčší o 1 % a v roku 2027 o 1,5 %. V tomto roku by mala ekonomika podľa aktualizovaného odhadu vzrásť o 0,5 %. Priemerná miera nezamestnanosti by mala v roku 2026 klesnúť na 7,4 % zo 7,5 % v roku 2025.
UniCredit očakáva aj pokles inflácie. „Predpokladáme, že inflácia v roku 2026 klesne na 2,4 % z priemerných 3,5 % v roku 2025,“ povedal Pudschedl. „Inflácia je, samozrejme, brzdou rastu, ale mzdy boli zodpovedajúcim spôsobom upravené,“ dodal ekonóm.
„Rakúska ekonomika sa v roku 2025 dostala z recesie a po fáze stabilizácie sa pomaly začína zotavovať,“ uviedol v stredu na tlačovej konferencii vo Viedni ekonóm banky Walter Pudschedl. UniCredit teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v budúcom roku zväčší o 1 % a v roku 2027 o 1,5 %. V tomto roku by mala ekonomika podľa aktualizovaného odhadu vzrásť o 0,5 %. Priemerná miera nezamestnanosti by mala v roku 2026 klesnúť na 7,4 % zo 7,5 % v roku 2025.
UniCredit očakáva aj pokles inflácie. „Predpokladáme, že inflácia v roku 2026 klesne na 2,4 % z priemerných 3,5 % v roku 2025,“ povedal Pudschedl. „Inflácia je, samozrejme, brzdou rastu, ale mzdy boli zodpovedajúcim spôsobom upravené,“ dodal ekonóm.