Rakúska ekonomika skĺzla do recesie

Viedeň 30. októbra (TASR) - Rakúska ekonomika skĺzla do technickej recesie. Poukázali na to v pondelok zverejnené predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu, ktoré zverejnili servery RTTNews a tradingeconomics.



Ekonomika Rakúska klesla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 % po tom, ako v 2. štvrťroku zaznamenala pokles o 0,8 %. To predstavuje technickú recesiu, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe. Navyše, tempo poklesu za 2. štvrťrok bolo výraznejšie, než uvádzal skorší odhad. Ten poukazoval na pokles o 0,7 %.



Pod pokračovanie poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) sa podpísala najmä slabšia súkromná spotreba, ktorá klesla o 1 %. Pokles však zaznamenali aj vládne výdavky. Tie sa po raste v 2. štvrťroku znížili v 3. kvartáli o 1,3 %.



Nepriaznivé údaje zmiernil vývoz, ktorý vzrástol o 2,4 % a vymazal tak pokles v rovnakom rozsahu z predchádzajúceho štvrťroka. Rástol však aj dovoz. Zatiaľ čo v 2. kvartáli klesol o 1 %, v 3. štvrťroku sa o 2,5 % zvýšil.



V medziročnom porovnaní zaznamenala rakúska ekonomika v 3. kvartáli pokles o 1,2 %. Tempo poklesu sa tak mierne zrýchlilo, keď v predchádzajúcom štvrťroku klesol HDP Rakúska medziročne o 1,1 %.