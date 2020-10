Rakúska ekonomika tento rok klesne o menej, než sa čakalo

Viedeň 9. októbra (TASR) - Prepad rakúskej ekonomiky spôsobený pandémiou nového koronavírusu bude v tomto roku zrejme o niečo slabší, než sa predpokladalo pred niekoľkými mesiacmi. Na budúci rok sa potom ekonomika oživí, ukázali revidované prognózy inštitútov Wifo (Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung) a IHS (Institut für Höhere Studien).



Oba inštitúty počítajú v tomto roku s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) o menej než 7 %, (-6,8 %, respektíve 6,7 %). V roku 2021 by HDP mal stúpnuť o 4,4 % (Wifo), respektíve o 4,7 % (IHS). Ešte v júni oba inštitúty očakávali pád minimálne o 7 %. V 1. polroku rakúsky HDP klesol o 8,7 %.



Miera nezamestnanosti, ktorá v roku 2019 dosiahla 7,4 %, tento rok podľa Wifo stúpne na 9,8 % a podľa IHS na 9,9 % a v roku 2021 by mala dosiahnuť 8,8 %, respektíve 9,4 %.



Rozpočtový deficit by tento rok mal vyskočiť na 9,4 % HDP (Wifo), respektíve 11,7 % HDP (IHS). Vlani ešte rozpočet skončil s prebytkom 0,7 % HDP. V roku 2021 potom klesne na 4,7 % HDP, respektíve 6,1 % HDP.