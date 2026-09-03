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Rakúska ekonomika v 2. kvartáli klesla
Pokles je prvý za takmer dva roky.
Autor TASR
Viedeň 3. septembra (TASR) - Rakúska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka medzikvartálny pokles, prvý za takmer dva roky. Uviedol to vo štvrtok rakúsky štatistický úrad Statistics Austria, ktorý revidoval predbežné údaje zverejnené koncom júla. Tie poukazovali na stagnáciu. Navyše, štatistici revidovali smerom nadol aj údaje za 1. kvartál, čo znamená, že rakúska ekonomika v prvých troch mesiacoch roka zaznamenala iba minimálne tempo rastu. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, uviedol Statistics Austria. Jeho predbežný odhad z 30. júla poukazoval na nulové tempo rastu.
Štatistici okrem toho upravili smerom nadol aj údaje za prvé tri mesiace roka. Koncom júla informovali o raste rakúskej ekonomiky o 0,2 %, teraz uviedli, že rast dosiahol 0,1 %.
Vývoj v 2. štvrťroku predstavuje prvý medzikvartálny pokles rakúskeho hospodárstva od 3. štvrťroka 2024. Dôvodom sú vyššie náklady na energie, ktoré zasahujú do ekonomickej aktivity. „Po šiestich kvartáloch pozitívnych ekonomických ukazovateľov evidujeme mierny pokles HDP. Vývoj ekonomiky najvýraznejšie ovplyvnil pokračujúci rast cien energií,“ reagovala na spresnené údaje Manuela Lenková zo Statistics Austria.
V medziročnom porovnaní vzrástla rakúska ekonomika v 2. štvrťroku o 0,4 %. To je polovičné tempo rastu oproti predbežným údajom z 30. júla a polovičné aj v porovnaní s 1. štvrťrokom, pričom údaje za 1. kvartál revidovali štatistici smerom nadol. Pôvodne za 1. štvrťrok uvádzali rast o 0,9 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, uviedol Statistics Austria. Jeho predbežný odhad z 30. júla poukazoval na nulové tempo rastu.
Štatistici okrem toho upravili smerom nadol aj údaje za prvé tri mesiace roka. Koncom júla informovali o raste rakúskej ekonomiky o 0,2 %, teraz uviedli, že rast dosiahol 0,1 %.
Vývoj v 2. štvrťroku predstavuje prvý medzikvartálny pokles rakúskeho hospodárstva od 3. štvrťroka 2024. Dôvodom sú vyššie náklady na energie, ktoré zasahujú do ekonomickej aktivity. „Po šiestich kvartáloch pozitívnych ekonomických ukazovateľov evidujeme mierny pokles HDP. Vývoj ekonomiky najvýraznejšie ovplyvnil pokračujúci rast cien energií,“ reagovala na spresnené údaje Manuela Lenková zo Statistics Austria.
V medziročnom porovnaní vzrástla rakúska ekonomika v 2. štvrťroku o 0,4 %. To je polovičné tempo rastu oproti predbežným údajom z 30. júla a polovičné aj v porovnaní s 1. štvrťrokom, pričom údaje za 1. kvartál revidovali štatistici smerom nadol. Pôvodne za 1. štvrťrok uvádzali rast o 0,9 %.