Rakúska ekonomika v 3. kvartáli medziročne vzrástla o 0,9 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Viedeň 4. decembra (TASR) - Rakúska ekonomika expandovala v 3. kvartáli prudšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra 2025 medzikvartálne vzrástol o 0,4 % po stagnácii v predchádzajúcom štvrťroku, uviedol rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Na strane výdavkov spotreba domácností klesla o 0,3 %, zatiaľ čo spotreba vlády pokračovala v raste o 0,7 %. Verejné výdavky sa od začiatku roka 2024 stabilne zvyšujú.

Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 0,1 %, predovšetkým v dôsledku nižších investícií do bývania, ktoré padli o 1,3 %. K celkovému pozitívnemu ekonomickému vývoju však prispel aj nárast zásob.

V medziročnom porovnaní rakúsky HDP v 3. kvartáli expandoval o 0,9 % po zvýšení o 0,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Štatistici revidovali svoj prvý odhad, ktorý počítal s rastom len o 0,6 %.
