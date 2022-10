Rakúska ekonomika v 3. kvartáli mierne klesla

Viedeň 28. októbra (TASR) - Po raste v prvých dvoch kvartáloch zaznamenala ekonomika Rakúska v 3. štvrťroku mierny pokles. Výsledky ovplyvnil nepriaznivý vývoj vo svetovej ekonomike, ktorý zasiahol do kľúčového rakúskeho exportu. TASR o tom informuje na základe správ serverov RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili rýchly odhad ekonomického inštitútu WIFO.



Hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska zaznamenal za obdobie od júla do konca septembra medzikvartálne pokles o 0,1 %. To je výrazný obrat po tom, ako v 2. štvrťroku vzrástla rakúska ekonomika o 1,9 %.



Vývoj hospodárstva ovplyvnil najmä export, ktorý v prvých šiestich mesiacoch roka ekonomiku podporoval. V 3. štvrťroku však zaznamenal medzikvartálny pokles o 3,5 %. Klesol aj dovoz, a to o 1,1 %.



Pozitívom bola súkromná spotreba, ktorá sa o 0,6 % zvýšila. V predchádzajúcom štvrťroku v rovnakom rozsahu zaznamenala pokles. Výdavky štátu stagnovali, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli sa o 2,7 % zvýšili.



V medziročnom porovnaní rakúska ekonomika vzrástla o 1,8 %. To je najslabšie tempo rastu od 1. štvrťroka 2021. Na porovnanie, v 2. štvrťroku HDP Rakúska vzrástol o 6,2 %.