< sekcia Ekonomika
Rakúska ekonomika v 4. štvrťroku vzrástla o 0,2 %
Za celý rok 2025 sa rakúska ekonomika na základe sezónne a kalendárne upravených údajov zväčšila o 0,6 %, oznámil v piatok inštitút.
Autor TASR
Viedeň 30. januára (TASR) - Mierne oživenie rakúskej ekonomiky pokračovalo aj v poslednom štvrťroku minulého roka. Podľa predbežných údajov Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0,2 % a medziročne o 0,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Za celý rok 2025 sa rakúska ekonomika na základe sezónne a kalendárne upravených údajov zväčšila o 0,6 %, oznámil v piatok inštitút. Pomerne pozitívny vývoj sa v poslednom období prejavil v sektore služieb, keď pridaná hodnota v obchode, doprave, ubytovacích a stravovacích službách vzrástla v porovnaní s tretím štvrťrokom o 0,5 %. V sektore informácií a komunikácie, ako aj vo finančných a poisťovacích službách, aktivita takmer stagnovala. Priemyselná produkcia klesla o 0,3 % a v stavebníctve sa pridaná hodnota znížila o 0,8 %, čím sa potvrdilo pokračovanie negatívneho trendu v tomto odvetví.
Pozitívne na tvorbu HDP vplýval spotrebiteľský dopyt zo strany súkromných domácností, ktorý sa v porovnaní s tretím štvrťrokom zvýšil o 0,4 %.
Za celý rok 2025 sa rakúska ekonomika na základe sezónne a kalendárne upravených údajov zväčšila o 0,6 %, oznámil v piatok inštitút. Pomerne pozitívny vývoj sa v poslednom období prejavil v sektore služieb, keď pridaná hodnota v obchode, doprave, ubytovacích a stravovacích službách vzrástla v porovnaní s tretím štvrťrokom o 0,5 %. V sektore informácií a komunikácie, ako aj vo finančných a poisťovacích službách, aktivita takmer stagnovala. Priemyselná produkcia klesla o 0,3 % a v stavebníctve sa pridaná hodnota znížila o 0,8 %, čím sa potvrdilo pokračovanie negatívneho trendu v tomto odvetví.
Pozitívne na tvorbu HDP vplýval spotrebiteľský dopyt zo strany súkromných domácností, ktorý sa v porovnaní s tretím štvrťrokom zvýšil o 0,4 %.