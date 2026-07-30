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Rakúska ekonomika v druhom štvrťroku stagnovala

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby naopak dosiahli mierny rast.

Autor TASR
Viedeň 30. júla (TASR) - Rakúska ekonomika v druhom štvrťroku stagnovala, oznámil Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO), ktorý zverejnil vo štvrtok svoj rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

V poslednom štvrťroku vlaňajška, ako aj v prvých troch mesiacoch tohto roka, hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska na medzikvartálnej báze ešte reálne vzrástol, a to o 0,2 %. Výrazné zvýšenie cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe zaťažilo ekonomiku a oživenie sa zastavilo, uviedol WIFO. Reálny HDP zostal v druhom štvrťroku podľa rýchleho odhadu približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Aktivita v priemysle bola slabá, zatiaľ čo stavebníctvo zaznamenalo ďalší pokles. Obchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby naopak dosiahli mierny rast.
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