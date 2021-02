Rakúska firma Kapsch zaznamenala za 9 mesiacov prepad tržieb a zisku

Viedeň 16. februára (TASR) - Rakúsky špecialista na mýtne systémy Kapsch TrafficCom zaznamenal v prvých troch kvartáloch svojho obchodného roka 2020/21 výrazný prepad tržieb a zisku. Tržby medziročne klesli takmer o 30 % na 384 miliónov eur, prevádzkový zisk sa zo zisku osem miliónov eur zmenil na stratu 89 miliónov eur.



Kapsch v utorok uviedol, že prepad tržieb vo výške 75 miliónov eur sčasti súvisí s ukončením veľkých projektov v Nemecku, Česku a Bulharsku. Podľa informácií spoločnosti v Nemecku išlo o zrušenie mýtneho systému na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, v Česku ukončenie prevádzkovej zmluvy a dokončenie celonárodného mýtneho systému.



K nepriaznivému výsledku prispeli aj pandemické opatrenia, ktoré najmä v segmente elektronického výberu mýta (ETC - Electronic Toll Collection) spôsobili pokles tržieb z budovania systému o 28 miliónov eur a z prevádzky o 71 miliónov eur.



"Už teraz vidíme úspechy opatrení na zníženie nákladov," cituje agentúra APA šéfa spoločnosti Georga Kapscha. Voľný cashflow bol v 1. kvartáli záporný na úrovni 27 miliónov eur, v 2. kvartáli sa znížil na -3 milióny eur a v 3. kvartáli sa preklopil do kladnej hodnoty 31 miliónov eur. "Po deviatich mesiacoch tak máme kladnú hodnotu jeden milión eur," dodal Kapsch.



Jedným z faktorov, ktorý pripel k zníženiu zisku patrí okrem iného 50 miliónov eur, ktoré súvisia so zápornými úpravami hodnôt projektových marží a tvorbou rezerv pre prípad straty, najmä pre projekty v Severnej Amerike. Firemné odpisy dosiahli 21 miliónov eur a menové efekty zaťažili bilanciu sumou 11 miliónov eur. Za tri kvartály vykázal Kapsch čistú stratu 10 miliónov eur v porovnaní so stratou päť miliónov eur za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka.



Čisté zadlženie spoločnosti k 31. decembru 2020 dosiahlo 183 miliónov eur, k 31. marcu 2020 išlo o sumu 176 miliónov eur. Kvóta vlastného kapitálu dosiahla 18 % v porovnaní s marcovými 25 percentami.