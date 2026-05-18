< sekcia Ekonomika
Rakúska firma OMV začala ťažbu plynu z ložiska Wittau neďaleko Viedne
Podľa OMV je objavenie ložiska Wittau najväčším nálezom plynu v Rakúsku za ostatných 40 rokov
Autor TASR
Viedeň 18. mája (TASR) - Rakúska energetická spoločnosť OMV v pondelok začala ťažiť zemný plyn z ložiska neďaleko Viedne, ktoré by mohlo rakúsku domácu produkciu plynu zdvojnásobiť. Kancelár Christian Stocker pri tejto príležitosti uviedol, že ložisko Wittau, nachádzajúce sa východne od hlavného mesta Rakúska, má strategický význam. Dodávky z ložiska sa majú začať počas nadchádzajúcej zimy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ ropnej a plynárenskej spoločnosti OMV Alfred Stern povedal, že ťažba plynu z nového ložiska nie je v rozpore s cieľom dekarbonizácie hospodárstva. Transformácia energetiky a tepelného hospodárstva si totiž vyžaduje spoľahlivosť a prechodné riešenia.
Podľa OMV je objavenie ložiska Wittau najväčším nálezom plynu v Rakúsku za ostatných 40 rokov. Z ložiska v hĺbke 5000 metrov je možné vyťažiť približne 28 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Nález predĺži ťažbu plynu v Rakúsku o 15 rokov. Krajina pokrýva približne 7 % svojej spotreby plynu domácimi zdrojmi.
Generálny riaditeľ ropnej a plynárenskej spoločnosti OMV Alfred Stern povedal, že ťažba plynu z nového ložiska nie je v rozpore s cieľom dekarbonizácie hospodárstva. Transformácia energetiky a tepelného hospodárstva si totiž vyžaduje spoľahlivosť a prechodné riešenia.
Podľa OMV je objavenie ložiska Wittau najväčším nálezom plynu v Rakúsku za ostatných 40 rokov. Z ložiska v hĺbke 5000 metrov je možné vyťažiť približne 28 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Nález predĺži ťažbu plynu v Rakúsku o 15 rokov. Krajina pokrýva približne 7 % svojej spotreby plynu domácimi zdrojmi.