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Rakúska hospodárska komora kritizuje plán klimatickej neutrality
Odberateľom energie hrozí, že náklady na transformáciu im v dôsledku jej urýchlenia vzrastú až o 70 %, varovala komora.
Autor TASR
Viedeň 31. augusta (TASR) - Zákon o ochrane klímy, na ktorom sa minulý týždeň dohodla rakúska vláda, spôsobí domácim spoločnostiam výrazné zvýšenie nákladov a poškodí ich konkurencieschopnosť, vyhlásila v pondelok rakúska hospodárska komora (WKO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Plánované dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 je dôvodom na „veľké obavy“, uviedol na tlačovej konferencii Jürgen Streitner, vedúci oddelenia pre environmentálnu a energetickú politiku vo WKO. Komora podľa neho očakáva, že o tejto téme sa bude opäť diskutovať. Streitner kritizoval „individuálny prístup“ rakúskej vlády, keďže EÚ sa snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Táto stratégia nebude mať žiadny dodatočný prínos pre klímu, zatiaľ čo tlak na spoločnosti sa bude ďalej zvyšovať, upozornil zástupca hospodárskej komory.
Očakávané zvýšenie nákladov na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 podľa WKO vyplýva okrem iného zo skutočnosti, že energetický systém sa bude musieť transformovať počas nasledujúcich 14 rokov, čo je o desať rokov menej v porovnaní s cieľom EÚ. Odberateľom energie hrozí, že náklady na transformáciu im v dôsledku jej urýchlenia vzrastú až o 70 %, varovala komora.
„Pre WKO je nevyhnutnosť a opodstatnenosť klimaticky neutrálnej transformácie energetických systémov absolútne nespochybniteľná“, nepodporuje však „jednostranné opatrenia na národnej úrovni“, zdôraznil Streitner.
Plánované dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 je dôvodom na „veľké obavy“, uviedol na tlačovej konferencii Jürgen Streitner, vedúci oddelenia pre environmentálnu a energetickú politiku vo WKO. Komora podľa neho očakáva, že o tejto téme sa bude opäť diskutovať. Streitner kritizoval „individuálny prístup“ rakúskej vlády, keďže EÚ sa snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Táto stratégia nebude mať žiadny dodatočný prínos pre klímu, zatiaľ čo tlak na spoločnosti sa bude ďalej zvyšovať, upozornil zástupca hospodárskej komory.
Očakávané zvýšenie nákladov na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 podľa WKO vyplýva okrem iného zo skutočnosti, že energetický systém sa bude musieť transformovať počas nasledujúcich 14 rokov, čo je o desať rokov menej v porovnaní s cieľom EÚ. Odberateľom energie hrozí, že náklady na transformáciu im v dôsledku jej urýchlenia vzrastú až o 70 %, varovala komora.
„Pre WKO je nevyhnutnosť a opodstatnenosť klimaticky neutrálnej transformácie energetických systémov absolútne nespochybniteľná“, nepodporuje však „jednostranné opatrenia na národnej úrovni“, zdôraznil Streitner.