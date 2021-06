Rakúska hospodárska komora neočakáva vlnu bankrotov

Viedeň 26. júna (TASR) - Prezident Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ) Harald Mahrer neočakáva ani po postupnom ukončovaní pandemickej podpory vzostup bankrotov. "Neočakávame žiadnu obrovskú vlnu bankrotov a ani armádu zombie firiem," cituje agentúra APA z jeho rozhovoru pre denník Die Presse.



Podľa jeho slov nastupuje normalizačný proces, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov a v najzasiahnutejších odvetviach aj dlhšie. Vzhľadom na zotavovanie hospodárstva nevidí Mahrer potrebu plošnej ekonomickej podpory. "Štátnu podporu majú teda dostať len tí, ktorí potrebujú viac času, napríklad mestské hotely. Nemôžeme však všetkých podporovať večne," dodal.



V prípade vládou plánovanej ekologizácie daňového systému uprednostňuje WKÖ ekonomicky udržateľné riešenie. "Sme za to, aby sa tak udialo vďaka inováciám v samotnej ekonomike, a nie prostredníctvom prinucovania," povedal Mahrer. "Nemienime akceptovať ani to, ak sa rakúskemu hospodárstvu z PR dôvodov nanucuje názor, že sme klimatickí hriešnici. To nie je pravda," dodal. Podľa jeho slov rakúske firmy nie sú v oblasti ochrany životného prostredia žiadni začiatočníci, ale dokonalí profesionáli.



Mahrer sa kriticky vyjadril k plánom vlády na vytvorenie poradenskej komisie z popredných odborníkov na vývoj klímy. Podľa jeho názoru nesmie vzniknúť grémium, ktoré vláde odoberie kompetencie a bude navrhovať zákony. "Nepotrebujem radcovskú republiku," skonštatoval šéf WKÖ.