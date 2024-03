Rakúska inflácia by mala v roku 2024 klesnúť na 3,6 %

Viedeň 13. marca (TASR) - Inflácia v Rakúsku by mala tento rok dosiahnuť v priemere 3,6 %, čo je o polovicu menej ako v roku 2023. Oznámila to v stredu rakúska centrálna banka. Spomaľovanie rastu cien očakáva aj v ďalších rokoch, a to na 2,7 % v budúcom roku a na 2,3 % v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Od začiatku roka sa obnovuje aj hospodársky rast, hoci len miernym tempom, uviedla ďalej centrálna banka vo svojej novej prognóze. V tomto roku by sa tak mal hrubý domáci produkt zväčšiť o 0,5 % po vlaňajšom poklese o 0,7 %. V budúcom roku sa predpokladá posilnenie výkonu ekonomiky o 1,8 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje kolísavé ceny energií a potravín, zostane podľa centrálnej banky nad úrovňou harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) až do roku 2026 vrátane.



Po dosiahnutí 70-ročného maxima 11,6 % v januári 2023 miera inflácie meraná indexom HICP v Rakúsku postupne klesla na 4,2 % vo februári tohto roka.