Bierleinová neschválila plánovaný zákaz chemickej látky glyfosát

Viedeň 9. decembra (TASR) - Rakúska vláda v pondelok oznámila, že neimplementuje zákaz používania kontroverznej chemickej látky glyfosát aj napriek tomu, že ho v júli schválili poslanci rakúskeho parlamentu. Do platnosti mal zákaz používania glyfosátu pôvodne vstúpiť 1. januára 2020, píše agentúra AFP.



Dočasná rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová v liste adresovanom predsedovi rakúskej Národnej rady Wolfgangovi Sobotkovi uviedla, že dôvodom, prečo nepodporila zákaz herbicídu glyfosát je to, že Európska komisia nebola o návrhu tohto zákona upovedomená, a preto nemôže vstúpiť do platnosti tak, ako bolo plánované. Ide teda o formálny dôvod, ktorý nijako nesúvisí s obsahom tohto zákona, dodala Bierleinová. "Chcem zdôrazniť, že ide o vyslovene formálne právne rozhodnutie, a nie o posudzovanie obsahu tohto návrhu," povedala.



Rakúsko sa malo stať prvou krajinou v Európskej únii, ktorá schváli zákaz používania glyfosátu.



Glyfosát uviedla na trh ako herbicíd firma Monsanto - dcérska spoločnosť farmaceutickej spoločnosti Bayer. Je to najpoužívanejší prostriedok proti burine v EÚ a na svete - s jeho používaním sú však spájané obavy, že môže byť nebezpečný pre ľudské zdravie. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označuje túto látku za pravdepodobne karcinogénnu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska chemická agentúra (ECHA), o ktorých posudky sa opiera Európska komisia, však považujú glyfosát za neškodný.