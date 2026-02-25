< sekcia Ekonomika
Rakúska medziročná inflácia v januári klesla na 2 %
Autor TASR
Viedeň 25. februára (TASR) - Inflácia v Rakúsku výrazne klesla. Spotrebiteľské ceny sa v januári v medziročnom porovnaní zvýšili o 2 % po decembrovom náraste o 3,8 %, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Miera inflácie bola naposledy takto nízka v decembri 2024, uviedla generálna riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková. K výraznému poklesu prispel najmä energetický sektor. Ceny elektriny sa medziročne znížili o 8,2 %. Ich vývoj ovplyvnil silný porovnávací základ, keďže v januári 2025 elektrina po zrušení cenového stropu prudko zdražela. Ceny paliva a vykurovacieho oleja takisto tlmili celkovú infláciu. Zároveň sa spomalil rast cien v iných produktových kategóriách. Potraviny a nealkoholické nápoje zdraželi výrazne menej ako v predchádzajúcom mesiaci, a to o 2,6 %.
Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim infláciu zostali ceny stravovacích a ubytovacích služieb, ktoré medziročne vzrástli v priemere o 4,9 %.
