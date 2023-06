Gewesslerová vyzvala na skoršie ukončenie závislosti od ruského plynu

Viedeň 26. júna (TASR) - Rakúska ministerka energetiky Leonore Gewesslerová vyzvala v pondelok na rýchlejšie ukončenie dodávok zemného plynu z Ruska. Aktuálna situácia potvrdzuje, že dovozy ruského plynu nie sú bezpečné a v dohľadnej budúcnosti sa to nezmení, povedala ministerka, čím narážala na udalosti z víkendu, keď sa žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny pokúsili zvrhnúť ruské vojenské velenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dodávky z Ruska zabezpečovali v apríli stále výrazne viac ako 50 % domácej spotreby plynu, zatiaľ čo pred ruským útokom na Ukrajinu to bolo približne 80 %. Rakúsko nepostupuje dostatočne rýchlo na ceste odpútavania sa od závislosti od ruského plynu, povedala Gewesslerová na stretnutí so zástupcami energetického priemyslu.



Na plyn z Ruska neboli doteraz uvalené žiadne sankcie zo strany EÚ. Vláda vo Viedni si stanovila cieľ postupne sa zbaviť ruského plynu do roku 2027. Napriek vojne Rakúsko dostáva ruský plyn prostredníctvom plynovodov, ktoré vedú cez Ukrajinu.