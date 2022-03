Rakúska národná banka pre vojnu zhoršila prognózu rastu ekonomiky

Viedeň 30. marca (TASR) - Rakúska národná banka (OeNB) pre vojnu na Ukrajine výrazne zhoršila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku.



OeNB aktuálne počíta s reálnym nárastom hrubého domáceho produktu (HDP) len o 3,5 %. To je o 0,8 percentuálneho bodu menej v porovnaní s decembrovou predpoveďou. Na budúci rok by ekonomika mala expandovať o 2,2 % a v roku 2024 o 2 %.



Centrálna banka, naopak, zvýšila inflačnú prognózu o 2,1 percentuálneho bodu na 5,3 % z 3,2 %. V ďalších rokoch by sa však malo tempo rastu spotrebiteľských cien výrazne spomaliť. OeNB predpovedá, že v roku 2023 dosiahne inflácia 2,9 % a 2,3 % v roku 2024.



"Ďalší vývoj ekonomiky výrazne ovplyvní táto vojna a jej následky," uviedol guvernér OeNB Robert Holzmann.



V prípade dlhšieho trvania vojny alebo pritvrdenia sankcií proti Rusku je však potrebné počítať s ešte výraznejším vplyvom na ekonomiku a infláciu.