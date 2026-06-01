Rakúska nezamestnanosť sa v máji medziročne zvýšila na 7,1 %
Celkový počet nezamestnaných ľudí v krajine sa v porovnaní s májom minulého roka zvýšil o 5536 na 301. 676.
Autor TASR
Viedeň 1. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Rakúsku v máji medziročne stúpla na 7,1 % z úrovne 7 %. Celkový počet nezamestnaných ľudí v krajine sa v porovnaní s májom minulého roka zvýšil o 5536 na 301.676. Ukázali to údaje rakúskeho úradu práce (AMS), ktoré zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných mužov v Rakúsku klesol o 1107 na 161.295, čo však znamená, že miera ich nezamestnanosti sa v podstate nezmenila a zostala na úrovni zhruba 7,1 %. Miera nezamestnanosti žien sa však zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na približne 7 %, keďže počet žien bez práce sa zvýšil o 6643 to 140.381.
Počet zamestnaných žien v krajine v máji medziročne stúpol o 6000 na 1,863 milióna. Počet zamestnaných mužov sa nezmenil a zostal na úrovni 2,104 milióna. Celkový počet zamestnancov v Rakúsku v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 6000 na 3,967 milióna.
