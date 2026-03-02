< sekcia Ekonomika
Rakúska nezamestnanosť sa vo februári medziročne zvýšila
Februárová miera nezamestnanosti žien sa v Rakúsku zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 7,2 %.
Autor TASR
Viedeň 2. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Rakúsku sa vo februári zväčšila na 8,3 % z úrovne 8,1 %, na ktorej bola v rovnakom mesiaci minulého roka. Celkový počet nezamestnaných v krajine sa medziročne zvýšil o 10.094 na 357.518. Ukázali to údaje rakúskeho úradu práce (AMS), ktoré zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Februárová miera nezamestnanosti žien sa v Rakúsku zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 7,2 %. Bez práce bolo celkovo 144.775 žien. Miera nezamestnanosti mužov stúpla o 0,1 p. b. na úroveň 9,4 %. Nezamestnaných bolo 212.743 mužov.
Počet zamestnancov v krajine sa vo februári mierne znížil, a to o 4000 na 3,929 milióna. Počet zamestnaných žien sa zvýšil o 7000 na 1,872 milióna, ale počet zamestnaných mužov klesol o 11.000 na 2,057 milióna.
